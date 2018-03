Salut à tous je me permet de revenir vers vous pour un peu de conseils sur la taille d'une tv 4k.J'avais déjà demander conseil ici même pour le choix de ma futur tv.

Je pense donc acquérir le ez950 de panasonic mais la question c'est en quelle taille?

actuellement j'ai un 102cm(la tv bien sur) et je joue a plus ou moins 2m de celui ci.J'hésite donc entre le 55 ou 65 pouces mais vu que l'on peut lire de tout et n'importe quoi sur la taille minimum pour une tv 4k.. un vendeur de la fnac m'a conseiller le 55 pouces en me disant que c'était suffisant ...merci de me conseiller.