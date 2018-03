Bonjour, après 30h de jeu je comprends toujours rien aux combats dans le jeu. Ca m'empêche pas de kiffer le jeu parce que les combats sont pas importants dans le jeu, mais bon ca commence a devenir ridicule d'avancer dans le jeu en tuant tout le monde avec l'arc.



Alors j'aimerai avoir vos avis, parce que même en ayant compris le tuto et en ayant vu des vidéos d'explications de combats, j'arrive toujours à rien dans le jeu.



Soit j'attends de contrer et je me fais défoncer par l'endurance, soit j'attaque et je me fais défoncer par l'endurance. Et puis c'est quoi ces ennemis qui contrent tout, on dirait qu'ils ont une barre d'endurance 10x plus importante que la mienne.



Donc comme un blaireau tu sors ton arc, tu butes tout le monde en prenant des coups en esperant ne pas mourir entre temps.



POUR CEUX QUI ONT JOUES AU JEU, vous en pensez quoi?