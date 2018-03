Turquie, deuxième exportateur de sériesSi nous vous disons que le deuxième pays exportateur de séries au monde est la Turquie, vous nous croyez ? Et bien, c’est pourtant la vérité ! D’après une étude d’Eurodata, 36 % des séries importées dans le monde sont américaines tandis que la Turquie est très proche derrière avec 32 % et la Corée du Sud troisième avec 13 %.Ces chiffres hallucinants sont dus à la surconsommation des séries turques qui s’arrachent à prix fous dans les pays arabophones mais aussi en Amérique du Sud. Tout a commencé avec la série Noor (Gümüs en version originale) qui fut diffusée au début des années 2000. Cette série qui raconte la vie d’un couple formé par Gümüş et Mehmet Şadoğlu, ainsi que celle de leur famille, fut un succès planétaire et propulsa la Turquie au rang de producteur de séries internationales. Preuve de ce succès : il est reporté que le dernier épisode de cette série avait été vu par 85 millions de téléspectateurs. Pour comparaison, la série la plus regardée au « monde » en 2015 était Les Experts avec 44.6 millions de téléspectateurs. C’est donc presque le double ! Mais ce n’est pas tout : en 2013, le feuilleton Le Siècle Magnifique (Muhteşem Yüzyıl) avait été diffusé dans plus de 40 pays, en allant de la Russie jusqu’en Amérique du Sud en passant par les Balkans et les pays arabophones, touchant donc plus de 204 millions de téléspectateurs ! Même Games of Thrones n’atteint pas de tel records !Suite : http://www.justfocus.fr/series/series-turques-plus-vues-series-us.html