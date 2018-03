Annoncé lors du Nintedo Direct du 8 Mars, l'Amiibo Solarius d'Astora a un prix en France. Et il fait mal, très mal.L'Amiibo coutera pas moins de 19.99€ (en tout cas sur le store Namco-Bandai)Packaging Japonais de l'AmiiboOn retrouve le Guerrier solaire, Solarius d'Astora, tout au long de l'histoire de Dark Souls. Utilisez l'amiibo de Solarius d'Astora pour déverrouiller et effectuer l'émote "Louer le soleil".*Vous pouvez également déverrouiller l'émote "Louer le soleil" au fil de votre progression en jeu.

