La Team Xbox veut nous faire découvrir les coulisses des jeux, l’émission sera animée par Larry Hryb (Major Nelson) et Graeme Boyd qui nous parleront de Sea of Thieves (le Major s’étant rendu dans les studios de Rare), de la manette "Duke" de la 1ère Xbox ainsi que de PlayerUnknown’s Battlegrounds.On nous promet également une annonce concernant le Xbox Game Pass...Quelles sont vos attentes concernant ce "Direct XBOX"?L'initiative vous plait elle?Vous avez des prédictions concernant l'annonce de nouveaux jeux?RDV ce soir à 21h sur Mixer, Twitch ou Youtube.

posted the 03/10/2018 at 07:56 AM by blackninja