O.J. Simpson aurait avoué les meurtres de Nicole Brown Simpson et de son amant Ron Goldman en 1994.C'est son avocat qui aurait appelé Judith Regan auteure du livre "If i Did It", pour avouer les meurtres de son client.Dimanche 11 Mars, un documentaire doit être diffusé sur la chaîne Fox, O.J. Simpson, the Lost Confession ?.