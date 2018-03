La version collector du jeu Octopath Traveler Traveler's Compendium Collector's Edition a enfin un prix. Il faudra compter 99.99$ pour pouvoir acheter cette édition.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un livre de 8 pages avec un diorama-Une map-Une pièce-La BO sur CDLe prix de cette édition sera de 99.99$, nul doute que notre version coutera 99.99€ la conversion $ € a la poubelle comme d'habitude.Notre édition est a peu près la même, il manque juste la BO sur CD.Malheureusement, pas encore en préco pour le moment chez nous. Au US, le collector est resté 1-2h sur Amazon.com (malheureusement pas disponible en préco pour la France)

posted the 03/09/2018 at 10:03 PM by leblogdeshacka