C'est la question que je me pose lorsque je regarde la liste des titres qui seront présentés par la firme des frères Guillemot.Déjà qu'avec Mario x Lapins Crétins et BG&E2 nous aions eu droit à deux grosse séquences émotions l'année dernière.... Je me dis qu'il y a moyen d'avoir un joli spectacle pendant leur conférence cette année également. Ma seule crainte? Qu'il retombe dans les travers de présentations bullshitée à la Watchdogs...Ne pas oulier également que l'avenir du studio (encore incertains l'année dernière) semble désormait un peu plus clair suite à l'abandon (définitif?) de prise de controle du groupe Vivendi.Et oui, je sais, il n'est jamais trop tôt pour spéculer sur l'E3!Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez?