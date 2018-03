Il y a peu, on a découvert une autre jaquette pour God of War, celle de l'édition Day One Depuis, une idée m'a traversé l'esprit : c'est dommage qu'ils n'aient pas utilisé le splendide artwork qui a été choisi pour l'une des couvertures deDu coup, j'ai réalisé vite fait l'image visible ci-dessus (je ne suis pas un pro' après donc normal que les placements et autres ne soient pas optimaux, puis c'était surtout pour passer le temps), avec une petite variante pour le logo :Je trouve que cela renvoie un peu à la première jaquette de la série :Laquelle préférez-vous ?Dans tous les cas, future tuerie en vue et chaque jaquette officielle me plait !