*Mars : Attaque (du 8 au 12 mars), (Frappe du 15 au 19 mars) Embuscade (du 22 au 26 mars)



*Avril - Mise à jour 1.8.1, qui inclut le correctif Xbox One X et la mise en œuvre des modifications du taux de drop. Deux nouveaux modes légendaires seront lancé aux côtés d'un nouvel événement mondial : Blackout



*Mai - Nouvel événement mondial : Onslaught



*Juin - Mise à jour 1.8.2, qui présentera deux autres modes de missions légendaires et ramènera l'événement Eclosion. Cette mise à jour marque également le début de la toute nouvelle fonction mensuelle de Shields, dans laquelle les succès obtenus en jouant à The Division offriront des récompenses spéciales dans The Division 2



*Juillet - Événement mondial : Attaque



*Août - Événement mondial : Frappe



*Septembre - Événement mondial : Embuscade