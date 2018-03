Voici une Information concernant le jeu Pokémon sur Nintendo Switch :Nintendo Japon a enlevé tous les Pokémon Direct archivés sur sa page officielle. La dernière fois que cela s'est produit, c'était le 10 mai 2017, et le 06 juin 2017, Nintendo annonçait Pokemon Ultra Moon/Sun et Pokken Tournament DX. Il est donc fort probable qu'en avril 2018, on ait enfin des informations sur le prochain Pokémon à paraître sur Nintendo Switch...Source : https://nintendosoup.com/pokemon-direct-way/