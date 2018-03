Game Over!

J'ai terminé le 1er épisode sur Witch et c'est un portage d'une excellente qualité encore une fois.Je ne vais pas reparler du jeu en lui même que chaque bon fan de BTA a déjà explosé dans tous les sens.Le jeu en mode portable est très beau (même si l'âge commence à se faire sentir) et encore plus en mode table, dommage que la caméra soit aussi reculée ce qui fait que l'action peux vite être brouillonne.Sur TV le jeu est identique à la version WiiU, sans les ralentissements (ou presque).Par contre Pad Pro conseillé dans les niveaux de difficultés plus élevés même si les joycons font bien le job.17/20 (parce que sa suite est encore meilleure^^)