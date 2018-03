Comme chaque fin de semaine, je regarde les sortie sur l'eshop de la switch, et je vois un jeux qui vient de sortir, mais qui n'a pas étais annoncé sur l'eshop. Et donc s'appelle Kona.



En général ça sent pas très bon. Mais la vidéo disponible me titille un peu.



Va falloir que je regarde sur internet si le jeux vaut le coup, ou c'est un gros pétard mouillé...