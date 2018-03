Druckmann devient vice-président de ND, en plus de son rôle de directeur créatif sur TLOU2 comme pour le premier.TLOU2 sera co-dirigé par Anthony Newman (Gamedesigner sur U2 et TLOU entre autre) et Kurt Margenau (directeur de Lost Legacy).Emilia Schatz (game design U3, TLOU...) et Richard Cambier (game design U3, U4, TLOU... )sont les Lead Designers qui complètent l'équipe de direction extrêmement talentueuse du département design.