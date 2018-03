Voici une Information concernant le jeu Super Smash Bros. à paraitre sur Nintendo Switch :Le moins que l'on puisse dire, c'est que la courte vidéo dévoilée hier aura fait son effet, et pas qu'un peu :Pour rappel, le jeu sortira cette année...Source : https://nintendosoup.com/nintendo-ny-crowd-reacts-passionately-super-smash-bros-switch-reveal/

posted the 03/09/2018 at 06:14 PM by link49