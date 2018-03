La fameuse mise à jour tant attendu du jeux vient de sortir, le patch 1.3 est dispo uniquement sur pc pour le moment et pèse plus de 5go et comprend :



- Notes de publication de la version 1.3

Le jeu dispose maintenant de la fonction « Sauvegarder & quitter ».

Le système de sauvegarde est bien plus solide et les saves ne seront plus corrompues même si le jeu crashe en sauvegardant.

Amélioration de la performance.

Ajustements du changement des LOD, réduction du pop-in et amélioration du chargement des textures.

Les saccades dans certaines zones sont réduites.

Taux d'images par seconde plus doux en synchronisation verticale 30fps (consoles & certains PC)

Crochetage amélioré.

Nouvelle interface permettant de tenir le point sensible beaucoup plus facilement en tournant la serrure.

Les coffres « facile » et « très facile » sont plus simples à crocheter en jouant avec une manette (difficulté souris inchangée).

Pick-pocketing amélioré.

Vous n'êtes plus détecté si vous arrêtez au début du mini-jeu (sauf si quelqu'un vous voit).

L'indicateur de risque est maintenant bien plus précis. S'il est vert, vous êtes sûr de ne pas vous faire prendre.

La table d'alchimie ne vous enverra plus dans les airs.

La dernière quête avec le seigneur Capon est maintenant visible sur la carte quand il est prêt à vous la donner.

Les gardes vous fouilleront moins souvent.

Votre cheval ne se bloquera plus en sautant par-dessus des bartrières.

Les items du cheval sont désormais nettoyés en même temps que les items du joueur aux bains publics.

Modifications apportées aux lits :

Vous pouvez voir en regardant un lit si votre partie sera sauvegardée ou non.

Vous pouvez dormir sur les lits sans avoir à vous asseoir d'abord.

Modifications apportées à la discrétion :

Augmenter de niveau en Discrétion en se faufilant derrière les ennemis est désormais plus cohérent.

Se faufiler derrière les PNJ endormis est plus facile.

Certains coffres facilement accessible contenant de très bons items ont été retirés.

Les champignons de grotte peuvent être trouvés dans beaucoup d'autres places humides.

Vous ne pouvez plus préparer automatiquement de potions que vous n'avez pas déjà préparées manuellement au moins une fois avant.

Les doublages allemand ne se coupent plus à mi-phrase pendant les cinématiques.

Ajustements de la force du joueur en mid-game.

Certaines compétences de combat qui étaient involontairement surpuissantes ont été abaissées.

La mise à l'échelle des armes en fonction des stats est abaissée.

Il devrait désormais être beaucoup plus dur de tuer des ennemis de haut niveau en un seul coup. Sauf s'ils n'ont pas de casque.

Autres ajustements du système de combat

Réglage de l'exploit de l'attaque non-ciblée.

Amélioration du combat à l'arc de l'IA ennemie.

Les gardes réagissent au combat plus agressivement.

Beaucoup d'autres modifications mineures.

PC uniquement : Il est désormais possible de sélectionner différents types d'anti-aliasing.

PC uniquement : Il est désormais possible de régler la synchronisation verticale sur 30 images par seconde, 60 images par seconde ou de la désactiver complètement.

PC uniquement : activation des sauvegardes Steam Cloud.

Et plus de 300 autres corrections dans des quêtes variées.