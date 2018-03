Avant le lancement autour du 20 mars, Rare (studio de Microsoft, donc exclusivité X1/PC) ouvre une beta finale à tous les utilisateurs. Elle est disponible ce vendredi 9 jusqu'à dimanche 11 vers 11h (GMT+1). Cette beta aura un contenu un peu plus généreux que les autres moutures puisqu'e nous auront de nouvelles missions (recherche d'animaux dans un temps donné) et des conquêtes de forteresse de squelettes. Ces forteresses seront d'ailleurs indiqué par un nuage en forme de tête de mort que tous les équipages pourront voir dans le ciel, donc affrontement ou unification des troupes? Toutes les informations sur cette page: https://www.seaofthieves.com/fr/playsession

posted the 03/09/2018 at 04:20 PM by wildnidhogg