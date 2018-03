Voici une Information concernant le jeu Crash Bandicoot : N. Sane Trilogy :Hier, le jeu a été annoncé sur les autres supports. Sur Ps4, il y avait des easter eggs à l'effigie du Studio Naughty Dog. Sur PC, Xbox One et Nintendo Switch, les références au Studio et au personnage de Nathan Drake ont été simplement supprimé ou modifié. Ainsi, la scène où Coco Bandicoot regarde sur son ordinateur un cinématique du jeu Uncharted 4 : A Thief's End a été remplacé par une cinématique issue du jeu Crash Bandicoot. De plus, les autocollants sur l'ordinateur portable de Coco Bandicoot et la photo de Nathan Drake présente dans la maison de Crash Bandicoot ont été simplement enlevé. Pour rappel, le jeu sortira sur PC, Xbox One et Nintendo Switch le 10 juillet prochain...Source : http://gearnuke.com/crash-bandicoot-n-sane-trilogy-removes-reference-naughty-dog-platforms/