desole pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, il faudra attendre de voir les sites web francais commencer a relayer ces rumeurs.En gros, nom de code : Projet Amerique. Ce qui veut dire qu'on risque d'explorer l'amerique du sud en plus de la ville de base du jeu qui serait Miami.ca parle d'inspiration prise chez la serie Narcos entre autre.Il se pourrait que le perso principal soit une femmele jeu en est au tout debut du developpement, on devrait le voir debarquer ds nos rayons autour de 2021-2022

posted the 03/09/2018 at 03:48 PM by infel2no