Hello les kyoïstes !!



Quelles sont pour vous les types de figurine que vous appréciez le plus ? (Master stars piece, resolution of soldier, etc... pas + de 100€ de budget sinon après, y en a qui tue vraiment)



Vous les achetez où ? c'est une question qui reviens beaucoup... Perso, je les précommande pour payer moins cher ou alors je me fais envoyer ça par un ami au japon ou sinon sur des figurines un peu plus anciennes qui ont coté, je les prend en chine avec un vendeur sûr (c'est pas de la contrefaçon. je met au défi de voir la différence si on met 2 figurine côte côte)



Et sinon, vous collectionnez quoi plutôt ? Une série en particulier (Dragon Ball par ex), ou un perso en particulier ou un peu de tout ?