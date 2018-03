Le Fidget cube, (ou cube anti stress) et le cube qui par définition ne sert pas à grand chose sinon à appuyer sur les divers mécanismes pour évacuer son stress. Récemment mis à l'écart par le hand spinner, les cube reviennent en force avec des licences très coolCe petit gadget a été décliné au format super héros et il faut avouer que c'est plutôt mignonSpiderman, Batman, Hulk, Captain America... Vivement la version Sephiroth !Vendu 12€ sur Amazon

posted the 03/09/2018 at 02:55 PM