Les jeux de tennis n'ont plus vraiment le droit au gros titre qui fait l'unanimité comme c'était le cas à l'époque de Virtua Tennis ou de la franchise Top Spin, mais un nouveau studio va tenter de relever le défi dans un peu plus de deux mois. Il s'agit de Breakpoint qui nous dévoile aujourd'hui la date de sortie de son Tennis World Tour Tennis World Tour.



Pour découvrir ce qu'a vraiment cette simulation dans le ventre, il faudra se rendre le 22 mai prochain en magasin, date de sortie du titre sur l'ensemble de ses plateformes. PC, PlayStation 4, Xbox One ou Nintendo Switch. Tout le monde sera servi et si notre dernier aperçu nous laissait un poil sceptiques, nous aurons au moins le droit à Gaël Monfils et Lucas Pouille sur la jaquette de la version française. En effet, chaque pays aura une pochette personnalisée avec ses stars locales entourant Roger Federer.