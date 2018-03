Les fans du célèbre capitaine Monkey D. Luffy auront la chance de revivre son histoire ! BANDAI NAMCO Entertainment Europe est fier d'annoncer une version spéciale de ONE PIECE : PIRATE WARRIORS 3 ÉDITION DELUXE sur Nintendo Switch™.



ONE PIECE : PIRATE WARRIOS 3 ÉDITION DELUXE permet aux joueurs de rassembler les membres de l’équipage du Chapeau de paille et d’accompagner Luffy dans le voyage qui le mènera du village de Fuschia à l’île de Dressrosa, gouvernée par le diabolique Doflamingo. En plus du jeu de base, ONE PIECE : PIRATE WARRIORS 3 ÉDITION DELUXE inclura également plus de 40 DLC, permettant d’améliorer un univers de jeu déjà palpitant grâce à de nouveaux éléments. Les joueurs pourront aussi jouer en coop local en utilisant les manettes Joy-Con™ de la Nintendo Switch™.





ONE PIECE : PIRATES WARRIORS 3 est déjà disponible sur PlayStation 4 et PC, et sortira sur Nintendo Switch le 11 mai 2018.