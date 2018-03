Voici une Information concernant le jeu Captain Toad : Treasure Tracker :Amazon.com a listé cette version, au prix de 39.99 dollars. Il est donc fort probable que le jeu soit vendu 39.99 euros chez nous. Pour rappel, cette version, et la version 3DS, sortiront le 13 juillet prochain...Source : https://nintendoeverything.com/nintendo-direct-pre-orders-roundup/

posted the 03/09/2018 at 02:11 PM by link49