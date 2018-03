Avec les différent jeux nintendo profitant de la mode du season pass et autres DLC, une question se pose, Nintendo joueras t'il le jeu correctement?

A savoir, feras t'il comme les autres éditeurs, et proposeras t'il des version "complete" ou GOTY avec tout le contenu supplémentaire dedans? Sur les autre support c'est Monnaie courante. Sur la switch pas encore.



Hors avec une capacité mémoire plus que limitée et l'utilisation coûteuse de carte SD, nintendo a tout a gagner a proposer le contenu supplémentaire directement sur cartouche.



Par exemple splatoon 2 va avoir cet été une des plus grande mise a jour sur un jeu nintendo, la place va se faire rare... qui plus est, une version complète pourrais faire craquer les joueurs qui n'aurais pas encore splatoon.



Votre avis, nintendo doit il faire des version mise a jours de ces titres? Et va t'il le faire...?