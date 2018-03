Voici une Information concernant les Figurines Amiibo :Nintendo et Bandai Namco ont annoncé cette Figurine Amiibo hier soir.A noter que son contenu pourra être débloquer dans le jeu normalement.Pour rappel, elle sortira en même temps que le jeu, le 25 mai prochain...Source : https://www.gonintendo.com/stories/303922-bandai-namco-entertainment-america-inc-dark-souls-remastered

posted the 03/09/2018 at 12:53 PM by link49