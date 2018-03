Le comics Batman Metal aura droit a une version limitée le 15 Mai.Nous devons la série Batman Metal à Scott Snyder et Greg Capullo. Le premier tome est prévu pour le 25 Mai, le deuxième pour le 6 Juillet.Pour le moment, pas de visuel ni d'info sur le contenu du coffret collector, mais apparemment, des goodies sont prévus.J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Batman Métal : Coffret collector 66.60€ Batman Métal Tome 1 19€ Batman Métal Tome 2 22.50€ Batman : Gotham By Gaslight + DVD 20€

posted the 03/09/2018 at 11:38 AM by leblogdeshacka