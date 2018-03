Voici une Information concernant le jeu Octopath Traveler sur Nintendo Switch :Hier, Nintende et Square-Enix ont dévoilé la Traveler’s Compendium Edition pour les USA, en haut, et l'Europe :Contrairment à nos voisins américains, la notre ne possedera donc pas l'OST. Pour rappel, le jeu sortira le 13 juillet 2018...Source : https://nintendoeverything.com/no-sound-selection-cd-for-octopath-travelers-compendium-edition-in-europe/

posted the 03/09/2018 at 09:57 AM by link49