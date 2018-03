Voici une Information concernant le jeu Super Smash Bros. sur Nintendo Switch :Hier, le trailer permettait de mettre en avant les Inkling de Splatoon, ainsi que Link du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild, et Mario. Selon IGN, voici les autres personnages aussi présents :Pour rappel, le jeu sortira cette année, sans plus de précision....Source : https://www.gonintendo.com/stories/303950-ign-video-smash-on-switch-the-20-characters-we-think-were-teas