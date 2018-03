Le dernier bébé du studios'est fraîchement pourvu d'une date de sortie, fixée auEn plus des détails concernant le gameplay (classes, compétences) et l'histoire (découverte de deux nouveaux héros : Tressa la marchande et Alfyn l'apothicaire) qui ont émergé hier soir, deux pistes de l'OST du jeu sont maintenant disponibles à l'écoute, les voici :: Olbéric: ?: Tressa: ?: Primrose: Alfyn: ?: ?

Who likes this ?

posted the 03/09/2018 at 06:42 AM by k1fry