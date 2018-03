Selon un insider de Reddit Le sabreur de One Piece aurait droit à une apparation dans le prochain Soulcalibur :note: A voir si d'autre guests seront de la partie comme Geralt étant en rumeur pour le momentDasvergeben, a known Reddit leaker has been making claims recently that relate to existing and upcoming fighting games!The user claims that Zoro from One Piece will be a guest character in Soulcalibur VI!This would make sense since the Soulcalibur games usually have a guest character, but take this info with a grain of salt until an official announcement is made!Thanks to Shoryuken.com for the info!