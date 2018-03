Actuellement, je suis en train de me tirer des barres en repensant à Luigi's Mansion sur 3DS euh je voulais dire en jouant à la Famicom Mini !D'ailleurs, elle a un petit soucis, je pense que vous allez très vite voir cela en vidéo...Sinon, a froid :- Content de la sortie de Octopath, le collector est sympa- Mario Tennis ACES sera une tuerie- Kirby arrive très prochainement- Travis va tout déchirer, j'adore SUDA51- Sushi Striker à l'air sympa mine de rien- On verra si on retente de finir Okami HD. Chaque fois ce jeu me lasse...et surtoutON AURA DE NOUVEAUX COMBATTANT POUR SMASH BRO et ça ça se fête