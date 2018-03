Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Sorti à la base sur PsVita, le jeu SaGa Scarlet Grace sortira également sur Nintendo Switch :Pas de date précise, on sait juste qu’il sortira cette année au Japon…Source : https://nintendoeverything.com/saga-scarlet-grace-announced-for-switch/

posted the 03/08/2018 at 11:25 PM by link49