Le teaser de Super Smash Bros sur Nintendo Switch est un clin d'oeil au trailer d'annonce de Splatoon quand ce dernier a été annoncé à l'E3 2014.Au début je me suis dit "Non LOL, ils ont déjà porté Captain Toad sur Nintendo Switch et Nintendo 3DS, ya le remake de Mario & Luigi 3, sans parler de Luigi's Mansion sur Nintendo 3DS... ils vont porter Splatoon sur 3DS LOL", mais dès que j'ai vu les animations de courses j'ai tout de suite tilté que c'était pas normal