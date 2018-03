Voici un Résumé du Nintendo Direct du 08 mars 2018 :On commence par la 3DS :Le prochain Wario Ware sortira le 27 juillet 2018.Dillon’s Dead-Head Breakers sortira le 25 mai prochain.Le prochain Mario & Luigi sortira en 2019.On repasse brièvement sur Detective Pikachu.Et on termine avec le premier Luigi’s Mansion, porté sur 3DS. On passe ensuite à la Nintendo Switch :On passe sur Kirby, qui sortira bientôt.Okami HD sortira cet été.Sushi Strikers sortira le 08 juin.The Project Octopath aura droit à son Edition Collector.Le prochain No More Heroes n’a pas de date précise.Dark Souls Remastered aura droit à sa Figurine Amiibo.Mario Tennis Aces sortira le 22 juin.Captain Toad reviendra le 13 juillet.Undertales sortira un jour.Crash Bandicoot fera un tour sur la console de Nintendo le 10 juillet.Little Nightmares est prévu pour le 18 mai.Le dernier South Park sortira le 24 avril.Hyrule Warriors Definitive Edition sortira le 13 mai prochain.Arms aura droit à son Global Test Punch le 31 mars.Un DLC payant pour Splatoon 2 sortira cet été.Et on termine avec la grosse annonce, le prochain Super Smash Bros…Source : [url] https://twitter.com/NintendoFrance/status/971385059977592833 [/url]