Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy XV :On commence par le test de Gamekult, qui lui accorde un 6/10. Et celui de Gameblog :Deux tests assez opposés...Source : https://www.gamekult.com/jeux/final-fantasy-xv-3050151475/test.html

posted the 03/08/2018 at 07:36 PM by link49