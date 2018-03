L’IEEE est la plus grande association mondiale de professionnels techniques. Ces dernières années, l’organisation s’est érigée en baromètre des langages de programmation en livrant chaque année son classement des meilleurs langages selon divers critères (popularité, langages en forte croissance, langages les plus demandés par les employeurs, les meilleurs langages pour le développement de sites et applications web...).Il faut noter que les données collectées pour son classement proviennent de sources différentes (Github, Stack overflow, Reddit, twitte etc...). Ces données incluent le nombre de recherches effectuées sur les différents langages sur Google Search et les tendances provenant de Google Trends.La grande nouvelle est que Python passe de la 4e place en 2015 et la 3e place en 2016 à la première place du classement de 2017, en dépassant C et Java. « Python a continué sa trajectoire ascendante de l'année dernière et a sauté deux places pour devenir le N° 1, bien que les quatre premiers - Python, C, Java et C ++ - restent très proches », commente l'IEEE. On note également le retour de C# dans le top 5 après avoir été sorti par le langage R l'année dernière. R descend donc à la 6e place. Le langage de programmation Swift d'Apple, pour sa part, ferme le top 10 où il rejoint Go de Google (à la 9e place). À l'opposé, Objective-C perd six places et se retrouve désormais 26e au classement. En ce qui concerne Go, même s’il semble timide en France, le langage de Google semble gagner en popularité selon les baromètres.