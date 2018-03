Dragon Ball Super Épisode 130 : Une super confrontation sans précédent !! La bataille ultime de la survie !!Il reste 1 minute 30 dans le tournoi du pouvoir. Son Goku a l’avantage sur Jiren. Jiren se concentre finalement et deviens sérieux! Entouré par une aura rouge il fonce sur Goku et lui envoi une attaque de Ki à bout portant! Goku le prend de plein fouet, depuis le siège des spectateurs Krilin et tortue géniale semblent inquiets, mais…Dimanche 25 mars 2018Dragon Ball Super 131 : Une conclusion miraculeuse ! Adieu Gokû ! Jusqu’à notre prochaine rencontre !Son Goku est tombé de l’arène. Il semble que l’univers 7 ait perdu et que tout le monde va être annihilé, mais, ayant brisés leurs limites Goku et Jiren regardent les Zen’ô comme si le match n’était pas fini! Et là, un rayon de la mort vient frapper Jiren dans le dos. Un membre amoché et défoncé de l’univers 7 se tient là.