J'ai relancé Gears 3 sur X ou comment avec une simple mise à jour proposer un rendu 4K digne d'un remaster!Les consoleux comme moi ont enfin la possibilité de profiter de leur anciens jeux grâce à la mise à jour hardware comme sur PC et rien que pour ça Merci à Microsoft!Vite PGR4 maintenant!

Who likes this ?

posted the 03/08/2018 at 05:06 PM by blackninja