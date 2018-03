Voici une Information concernant le jeu Pokémon à paraitre sur Nintendo Switch :Il semblerait que le prochain Opus à paraître sur Nintendo Switch soit en fait un Reboot de la franchise. Reste maintenant à savoir si celui-ci sera dévoilé ou non ce soir lors du Nintendo Direct...Source : https://www.resetera.com/threads/rumor-pokemon-switch-will-be-a-reboot-of-the-franchise.28144/

posted the 03/08/2018 at 04:17 PM by link49