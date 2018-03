[0138] For example, in the exemplary embodiment, as shown in FIG. 8, the extended input device 200 is a keyboard-type input device including a plurality of input keys 205. The user selects any one of the input keys 205 of the extended input device 200 and makes a touch operation or a press operation on the selected input key 205 with his/her finger. As a result, a letter corresponding to the operated input key 205 is input, a display object (e.g., a cursor) is moved in accordance with the operated input key 205, or a user instruction in accordance with the operated input key 205 is followed. Such a result of the input is displayed on the display device (e.g., the display 12 of the main body apparatus 2). A game in which a player object located in a virtual space makes a motion may be performed, or various types of information may be displayed, in accordance with an operation made by use of the extended input device 200. In the exemplary embodiment, a so-called keyboard may be used to make a user input to perform various processes.



[0152] In this example, as shown in FIG. 14, the extended input device 250 is a drum-type controller including a plurality of operation surfaces 255a, 255b, 255x and 255y, an operation button 255s and a microphone 257m. The user beats at least one of the plurality of operation surfaces 255a, 255b, 255x and 255y, inputs a sound of a voice or the beat to the microphone 257m, or presses the operation button 255s. As a result, a player character PC makes a motion in accordance with the content of operation and displayed on the display device (e.g., the display 12 of the main body apparatus 2). In accordance with the operation made by use of the extended input device 250, a process of changing a virtual object located in the virtual space may be executed, the degree of matching of the operation timings may be determined, or various information may be displayed. Various game processes or information processes may be executed.

Personnellement je n'ai pas beaucoup joué à Donkey Konga sur Nintendo GameCube, le gameplay à l'air cool mais moi qui prend soin de mes appareils je n'aime pas frapper fort sur les bongos haha(et j'ai manqué d'avoir le 2e opus par manque de points sur le Club Nintendo à l'époque). J'ai surtout aimé Donkey Kong: Jungle Beat, dirigé par un certain Koizuma que l'on connait mieux aujourd'hui pour Super Mario Odyssey et le présentateur des Nintendo Direct depuis la nouvelle formule de 2017.Si je vous en parle, c'est que l'on découvre aujourd'hui un nouveau brevet déposé par Nintendo récemment en Amérique. Je vous copie-colle le texte explicatif associé à ces schémas.Si le cas du clavier est anecdotique, car j'ai moi-même un clavier USB compatible avec mes Wii, Wii U et Nintendo Switch, et pourrait permettre de commercialiser un clavier sans-fil par exemple, ça me rappelle notamment Pokémon Typing sur DS, un jeu éducatif en bundle avec un mini clavier pour la DS. Bref pas étonnant.Pour le second schéma, c'est là que ça devient intéressant. Le second schéma illustre un Bongo DK, qui à l'origine sur Nintendo GameCube était utilisé sur 4 jeux Donkey Kong (dont Donkey Konga 3 avec Funky Kong jamais sorti en Europe). Nintendo évidemment n'emploie pas le terme officiel pour décrire l'appareil, en même temps c'est un brevet et faut rester général pour décrire le fonctionnement, mais on retrouve exactement les mêmes fonctions. Donc ce n'est juste un schéma quelconque, c'est bien un schéma expliquant l'utilisation des Bongos DK, et sur Nintendo Switch.Là on pourrait se dire "ouais, c'est le retour de Donkey Konga par Bandai-Namco, ou alors un portage / remake de Donkey Kong Jungle Beat". Mais ce qui est intéressant c'est que l'image dans la Nintendo Switch en schéma représente clairement Donkey Kong Barrel Blast, un jeu de course sorti sur Wii utilisant les Wiimotes mais qui à l'origine était prévu sur Nintendo GameCube sous le nom de "Donkey Kong Bongo Blast" et donc jouable avec les Bongos DK.Bref je doute qu'on est des informations ce soir lors du Nintendo Direct mais c'est une nouvelle piste qui s'ouvre, vers probablement un jeu Donkey Kong à l'avenir (ou pas haha).[EDIT] J'ajoute juste que je me rappelle aussi que le Kimishima avait déclarer récemment vouloir plus d'accessoires à l'avenir sur Nintendo Switch (et notamment en contraste d'un nouveau modèle de la console).