Les agents qui sont restés dans Manhattan vont enfin avoir des nouvelles de la suite tant attendu de The Division mais aussi de l'optimisation Xbox One X.



Le studio Massive Entertainement, développeur de The Division, vient d'annoncer via un communiqué de presse le développement de The Division 2 !



"Ces dernières années ont été incroyables pour l'équipe ici à Massive ! Quand nous avons commencé à travailler sur The Division, il nous a immédiatement semblé que nous avions quelque chose de très spécial ici et quelque chose que nous voulions vraiment faire dès le départ. Mais nous savions aussi que nous ne serions pas en mesure d'atteindre cet objectif ambitieux sans votre aide.



Depuis la sortie de The Division il y a 2 ans, nous sommes restés fidèles à cette philosophie. Nous avons à plusieurs reprises interagi avec vous. Que ce soit via les livestreams, les sondages ou simplement les médias sociaux. En outre, l'introduction du Test Server Public était une façon d'obtenir immédiatement des commentaires de votre part avant d'implémenter de nouvelles fonctionnalités étendues ou d'apporter des modifications au jeu. Nous n'avons jamais cessé de nous efforcer de rendre The Division encore meilleure, et notre récente mise à jour 1.8 témoigne de la façon dont prenons en compte vos commentaires et votre soutien.



Toutes ces nouvelles opportunités et expériences ont également amélioré les processus internes de l'équipe. Nous sommes devenus plus rapides et pouvons ainsi mieux répondre à vos retours. Mais notre vision de ce qui compte pour nous et de ce qui rend le jeu si mémorable pour tant de gens n'a jamais été aussi claire.



Lorsque nous avons publié notre jeu en 2016, li a été clair pour nous que ce ne serait que le chapitre du début d'une saga beaucoup plus grande et donc nous sommes heureux dès aujourd'hui de vous en révéler plus sur ce qui vous attend dans l'univers de la licence.



Nous sommes très heureux d'annoncer que nous travaillons actuellement sur The Division 2 de Tom Clancy . Le développement est mené par Massive Entertainment et conçu en étroite collaboration avec Ubisoft Annecy, Redstorm, Reflections, Ubisoft Bucarest et Ubisoft Shanghai. The Division 2 sera basée sur une version mise à jour du moteur Snowdrop Engine qui nous aidera à réaliser nos ambitions pour ce titre. Plus importants encore, nous pouvons également investir toute l'expérience que nous avons accumulée au cours des deux dernières années dans cette suite pour nous assurer que tout se passe bien.



Mais ce n'est pas tout. The Division continue. Après les célébrations de nos 2 ans, nous soutiendrons le jeu avec 2 autres mises à jour. Ce seront 2 nouveaux événements mondiaux. Nous inclurons plus de missions de difficulté légendaires et une mise à jour à destination de la Xbox One X qui vous fera redécouvrir la belle et emblématique ville de New York avec tous ses détails étonnants en 4K et 1080p.



De plus, à partir de juin 2018, les joueurs pourront également réaliser des réussites spécifiques qui leur permettront de débloquer les récompenses dans The Division 2.



Les équipes sont extrêmement reconnaissantes pour tout le soutien reçu au cours des deux dernières années et nous avons hâte de vous montrer ce que nous avons prévu pour la Division 2 lors de l'E3 2018 en juin."





Julian Gerighty, directeur créatif, Massive Entertainment