Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Il se pourrait qu'à l'image de son teasing annonçant les jeux Bayonetta 1 + 2 sur Nintendo Switch, Hideki Kamiya tease la sortie du jeu The Wonderful 101, sorti à l'époque sur WiiU, sur Nintendo Switch. Réponse ce soir dans tous les cas...Source : https://www.resetera.com/threads/nintendo-direct-incoming-march-8th-2018-2pm-pst-5pm-est-10pm-gmt-11pm-cet.27890/page-76#post-5316943

posted the 03/08/2018 at 01:15 PM by link49