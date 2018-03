Travailler avec une équipe hautement qualifiée pour combler les lacunes entre les besoins de conception de jeu et raconter une histoire fascinante dans un monde significatif.



Mais à quoi ressemblera donc le prochain AAA caché de Retro Studios ? Cela fait plus de 4 ans maintenant qu'on a plus eu de nouvelles du studio, leur dernier titre en date ( l'excellent) est sorti en 2014 et depuis plus rien, un étrange silence radio, occasionnellement interrompu par la re-sortie du dernier titre en question sur Switch, quelques recherches d'emplois par ci et quelques tweets bien délicieux par là pour se dire " hey on n'est pas mort ".La seule chose qu'on sait c'est qu'effectivement le studio travaille bel et bien sur un nouveau jeu, mais d'un côté on ne sait pratiquement rien de la forme du jeu, est-ce une nouvelle IP ? Un nouveau Donkey Kong ? Un reboot ou une tentative de suite à une vielle licence Nintendo ?Un possible indice concernant ce jeu très mystérieux vient d'être récemment remarqué par les membres du forum ResetEra en se basant sur la fiche Linkedin d'un rédacteur travaillant pour Retro Studios. En effet, sur le CV du dit-rédacteur on peut lire :Ces points sont également répertoriés sur le CV:* Membre clé de l'équipe pour la construction du monde collaboratif, la construction d'histoires et le développement IP.* Point de contact pour la rédaction de texte supplémentaire.* Accent spécial sur la collaboration de concepteur pour le storytelling d'expérience de joueur.Les informations ci-dessus ont été mises à jour par l'une des pages Linkedin du développeur, après avoir travaillé auparavant en tant que manager chez Retro - et maintenant en tant que rédacteur sur un nouveau jeu. Son profil a aussi cette terminologie exacte:Que peut-on possiblement déduire de cet indice ? Eh bien, il se pourrait que leur prochain jeu soit plus axé sur l'histoire et la narration ( ce qui pour moi une nouvelle très intéressante ) comparé à leur précédents jeux. Du coup, je pense qu'on peut définitivement écarter la piste d'un jeu Donkey Kong, les jeux DK n'ont jamais été vraiment réputé pour leur histoire.Honnêtement, je crois que 2018 ( qui plus est marquera le 20ème anniversaire de la boîte ) sera enfin l'année de la révélation pour leur prochain projet, qui plus est jouis indéniablement d'un certain interêt pour les fans de Big N, aura t-on probablement un début de réponse à l'E3 2018, ou soyons fou, dans le Direct de ce soir ?