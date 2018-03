Voilà mon avis sur mes 3 premiers gros jeux de 2018.Et ça commence très fort !On commence avec :Ayant bien retourné , l'épisode Tri sur Wii U et l'épisode Génération sur 3DS , j'attendais avec impatience un épisode plus ambitieux encore de la série phare de Capcom , et franchement je ne suis pas déçu , certes il manque un peu de difficulté comparé aux épisodes précédents , mais quel pied ! Des contrôles plus souples des animations , et des monstres bluffant de réalisme , des attractions avec le décors , qui ne sont plus coupés en petit morceaux , des gros monstres qui se tapent dessus à 3 en même temps parfois , pendant que tu regarde abasourdi du spectacle , et bien sur tout le charme de la série , avec le craft d'armes et d'armures , bref j'en attendais beaucoup , et Capcom a réussi a ne pas ce louper ! Mon Monster Hunter préféré du coup !Les plus :- Les monstres bluffants- Les décors- Les animations des monstres impressionnantes- Tout le système Monster Hunter bien poussé- Les contrôles plus souples- Chronophage !Les moins :- Quelques ralentissements ( PS4 standard )- Le contenu moins fourni que d'habitude ( pour moi ça reste plus que correct quand même ! )On continu avec :Si comme moi , tes années collèges ce résume à Dragon Ball Z , entre les cartes , les figurines les diffusions a la TV , les OAV en jap , en noir et blanc sur un magnéto pal , les jeux vidéo sur Super nes , Megadrive , et Playstation , bref si avant tu bouffais aussi du DBZ a n'en plus finir , on est d'accord qu'on a pris la plus grosse baffe possible dans la tronche a l'annonce du jeu ? !Et le voilà il est enfin entre nos mains depuis un moment , et le jeu reste une claque ! Normal un jeu de combat , fait part Atworksystem , c'est forcément une claque ! Et quand il s'agit de DBZ en plus ... j'en parles même pas , bref ce jeu est une tuerie , même si je suis un peu moins fan des jeux de combat en mode tag , ainsi que le réseau complètement pété des 2 premières semaines , injouable chez Free de mon coté ... Mais il faut reconnaître que le jeu tue , malgré la politique DLC honteuse qui s'annonce sur le titre( 15 euros les musiques sérieusement ?)Les Plus :- Plus beau jeu DBZ de l'histoire- Très bon jeu de baston- Gameplay simple , mais très profond quand on creuse- ça pète de partout , c'est incroyable !- Pas mal de choses a faireLes moins :- Les DLC qui arrivent et leurs prix ...- Le mode histoire zzzzzzzzzzZzzZZZZzzzZZZ ...- Le online injouable chez certains fournisseurs ( merci Free)Et pour finir :Bouhhh encore un jeu indé en 2D pixal art ... Oui et alors ? Je vais allez droit au but et faire simple, Celeste est une tuerie ! Tout simplement , une petite histoire touchante , un gameplay simple mais ultra efficace , une difficulté présente , et vraiment bien dosé ( rien d'impossible , mon fils de 7 ans a réussi a finir l'histoire de base !!! Quel fierté ), beaucoup de choses a faire , direction artistique du tonnerre , et quand il y en a plus , il y en a encore ! J'ai même pas encore parlé de l'OST sublime , des personnages attachants , et de la difficulté à décrocher de cette petite bombe !J'ai aimé Super Meat Boy , mais il a trouvé son maître Celeste !Les plus:- Le gameplay- L'ost- La durée de vie- La difficulté- La DA- Le scénario / personnages touchant- Aussi dur à décrocher qu'un bon bol de fraises !Les moins :- Sincèrement je vois pas , a moins d'être allergique au style rétro.Prochain avis :Bayonetta 1 , 2 , et surement God of War