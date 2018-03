2 jours après avoir annoncé leur nouveau projet Firmament , Cyan vient de teaser le retour de Myst sur leur page Facebook Puis la page FB a renvoyée à cette page internet :http://myst.com/Le post-it avec le chiffre 25 marque de façon évidente, le 25e anniversaire de Myst , puisqu'il est sorti en 1993.Cependant la phrase "Perhaps the ending has not been written yet" / "Peut-être que la fin n'a pas encore encore été écrite" fait penser à une version augmentée d'un nouvelle épilogue.Bref, pour le moment, on a que ça et la possibilité de s'inscrire à une news letter.Remastered? Remake? Version VR? Les paris sont ouverts!