Dans ce nouvel épisode de God Of War, le héros évoluera dans un monde aux inspirations nordiques, très forestier et montagneux. Dans ce beat-them-all, un enfant accompagnera le héros principal, pouvant apprendre des actions du joueur, et même gagner de l’expérience. Contenu exclusif : Avant-propos exclusif écrit par le directeur créatif Cory Barlog. Une section artbook qui présente des œuvres de l’équipe de God of War ainsi que de l’art par des fans dévoués. Une compilation d’interview des développeurs. Livre à couverture rigide Premium avec à l’intérieur les signatures de toute l’équipe de développement ! Le guide complet étape par étape du début à la fin. Les cartes détaillées avec tous les endroits clés, les éléments cruciaux et les secrets cachés. Toutes les tactiques de combat expert pour vaincre tous les ennemis plus facilement. Des données exhaustives sur les mises à niveau et les ennemis : analyse complète des mises à niveau de la hache de Kratos et de l’arc et des flèches de Atreus ainsi que des détails sur la façon de combattre les hordes de créatures nordiques qu’ils rencontrent.

Le guide de God of War aura droit a une version Française.En bonus, le guide proposera un skin pour notre manette PS4.J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Guide de Jeu God of War - version française 29.99€ The Art of God of War (Anglais) 37€ God Of War - Edition Collector 149.99€ God Of War - Edition Limitée 79.99€