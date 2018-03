Voici une Rumeur autour de la console qui devrait succéder à la Ps4 :Il semblerait que les kits de développement pour la Ps5 aient été expédiées à des éditeur-tiers plus tôt cette année. Pour rappel, les les kits de développement pour la Ps4 ont été distribués en 2012, soit deux ans avant la sortie de la Ps4 en 2014. Il est donc tout à fait possible que la Ps5 sort en 2020, comme le suggèrent d'autres rumeurs et analystes...Source : http://www.neoseeker.com/news/29518-rumor-playstation-5-is-on-the-way-dev-kits-have-already-been-shipped/

posted the 03/08/2018 at 06:49 AM by link49