Voici une Information concernant la Nintendo Switch :En un an, Nintendo a écoulé au Japon 3 802 910 Nintendo Switch au Japon, soit plus de trois fois que la Ps4 durant sa première année, celle-ci s'étant écoulée à 1 143 542 d'exemplaires un an aprés sa sortie. Reste à voir s'il fera mieux durant sa deuxième année...Source : https://nintendoeverything.com/switch-sold-nearly-four-million-units-in-its-first-year-in-japan-more-than-triples-ps4s-debut-year/