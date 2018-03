Salut à tous !



Je viens de finir Life is Strange, ce jeu est une merveille, la bande son est juste somptueuse, notamment du Syd Matters qui nous fait voyager avec des frissons sur les bras ^^



Bref, ce jeu a été émotionnellement parlant une belle découverte et je voulais le partager avec vous...



Sauf que... Oui il y'a un mais ! Ne ressortez vous pas frustré de ce final et de ce 5 ème episode finalement...



Je m'explique, tout le long des 4 épisodes on s'accroche aux différents protagonistes même à la fin on arrive à s'attacher à David Madsen le parano ou Nathan quand il laisse un message sur le répondeur de Max mais bordel, ce vieux twist sur Jefferson sérieux alors que la personnalité de Nathan était si bien construite, à la limite, ils auraient du faite intervenir son père ce qui aurait été plus crédible que le Jefferson sortie du chapeau.



Bref admettons, mais ce qui est le plus frustrant, c'est que nos choix n'ont qu'une influence bien maigrelette sur la fin... Vous avez le choix entre deux choix et basta, quel déception alors que les 4 épisodes sont parfait...



J'ai choisi de sauver Chloé car j'en suis tombé amoureux comme Max et finalement, sauver Arcadia Bay c'était OSEF totale car c'est pas ma ville, même mes parents y vivent pas ^^ J'ai vraiment trouvé la fin bâclé avec une Chloé qui s'en bat le navire de sa mère et qui se casse sans se retourner... Une belle fin égoïste qui lui ressemble finalement lol



Alors qu'en avez vous pensé ? A vos claviers ^^